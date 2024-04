Més de 2.000 pisos buits a Andorra

Andorra la VellaConxitaMarsol, la ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, ha exposat aquest dijous a la sessió de preguntes a Govern que es calcula que a Andorra la Vella, Escaldes, Encamp i Canillo hi ha aproximadament uns 1.700 pisos buits basant-se en les dades de FEDA relatives al consum elèctric. S'inclouen tant els immobles que tenen consum zero com els que no disposen de comptador. FEDA només ha pogut aportar la informació de les quatre parròquies esmentades perquè l'electricitat de la Massana i Ordino depèn de Nord Andorrà i Sant Julià de la Mútua Elèctrica de Sant Julià. Les dades de FEDA representen el 70% dels pisos. Per tant, fent el càlcul proporcional, és a dir, en el cas que hi hagués la mateixa proporció de pisos buits a Andorra la Vella, Escaldes, Encamp i Canillo que a la Massana, Ordino i Sant Julià, hauria d'haver-hi uns 2.200 pisos buits a tot el país.