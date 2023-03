Més de 5.000 persones visiten Unnic durant el cap de setmana

Andorra la VellaUnnic, el centre d'oci i entreteniment que incorpora al Gran Casino d'Andorra, va obrir les portes aquest dissabte amb la previsió de completar l'aforament, que se situa en unes 1.500 persones, i ha tancat el cap de setmana complint amb totes les expectatives. En total, són més de 5.000 persones les que han visitat el centre al llarg de dissabte i diumenge, de les quals aproximadament la meitat s'han registrat per accedir a la zona de joc i la resta han visitat l'edifici sense entrar al casino.

Precisament, les zones dedicades a la restauració són les que han tingut més èxit. Tant és així que totes elles han fet el ple tant en el servei de migdia del dissabte com en el servei de migdia i nit del diumenge, fet que certifica l'aposta de la instal·lació per la gastronomia més enllà de la del joc. A més a més, l'espai del Music Bar, on s'han anat desenvolupant actuacions en directe al llarg de tot el cap de setmana, també ha estat una de les zones que ha acollit més visitants. En el cas dels usuaris del casino, el pas de visitants s'ha centrat especialment en les taules de jocs clàssics com ara la ruleta, el pòquer i el blackjack.

Tal com va explicar durant la inauguració el director general d'Unnic, Ivan Armengod, el centre ja ha registrat també nombroses reserves de cara a aquesta setmana i pel cap de setmana vinent. Per tal de poder donar un servei òptim als clients, el centre d'oci compta amb una plantilla de fins a 200 treballadors, els quals es distribueixen tant en la zona de joc com en la de restauració.