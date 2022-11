Més bloquejos d'actius a persones físiques i jurídiques de Rússia

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, un nou Decret de modificació de les mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, que amplia l'abast del Decret aprovat el 25 de març d'enguany, del Decret de modificació del 13 d'abril, del Decret de modificació del 4 de maig i del darrer Decret de modificació del 8 de juny.

En aquesta norma s'aplicaven una sèrie de bloquejos d'actius a persones que apareixen a les llistes promogudes per la Unió Europea en el marc d'aquest conflicte. Recentment, la Unió Europea, en diversos reglaments d'execució del Consell, ha afegit noves persones físiques i jurídiques que fan l'objecte de restriccions.

Ara, amb la voluntat de continuar alineant les sancions adoptades per la Unió Europea, el Govern ha aprovat una modificació del Decret 111/2022, afegint 94 persones físiques i 20 persones jurídiques. D'aquesta manera es dona cobertura legal a l'aplicació de sancions tant a particulars com a empreses per tal que es puguin bloquejar els seus comptes o per impedir que tinguin operativa amb entitats financeres del país.