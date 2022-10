Metavers i eSports: la Fira d'Andorra la Vella aposta per la innovació

Andorra la VellaPosar-se unes ulleres de realitat virtual i passejar per sobre d'un volcà, observar de prop com entrena professionalment un equip d'eSPorts o jugar a la ruleta del BC Morabanc Andorra a canvi d'obtenir alguna sorpresa. Les possibilitats que ofereix aquest cap de setmana la Fira d'Andorra la Vella -més enllà d'atreure els habituals compradors del forfet de temporada- als seus visitants són infinites. Ara bé, l'aposta per la innovació d'alguns dels estands s'està convertint, sense cap mena de dubte, en el principal reclam del públic.

La gentada que s'aglomerava aquest matí fent cua davant la parada d'Andorra Telecom, per exemple, no passava desapercebuda. I és que no han estat pocs els curiosos que s'han aturat davant la parada de l'operadora per a experimentar en primera persona el metavers a través d'una proposta basada en ulleres de realitat virtual. "Volem que la gent experimenti la sensació d'immersió total" explica un membre de l'equip, que assegura que els usuaris recorren un circuit amb entorns immersius molt impactants. "Hem recreat cinc mons. Durant el trajecte, la gent pot veure un fons marí, un volcà, o Andorra a vista d'ocell des d'una passarel·la”.

Molt a prop, crida l'atenció l'espai de l'Automòbil Club Andorra (ACA) convertit, pràcticament, en un simulador d'automobilisme. "L'ACA està presentant avui el seu programa d'eSports", detalla el director general de l'ACA, David Fraissinet, qui explica que es tracta d'un programa que ja porta gairebé un any en marxa. "Avui tothom pot veure en directe com s'entrenen els pilots del nostre equip", destaca mentre deixa clar que des de l'entitat també s’està aprofitant l'avinentesa per recollir impressions dels socis i explicar els nous serveis que ofereix l'entitat, com ara, l'assistència digital. "Fem allò que s'ha de fer en una fira" puntualitza.

La proposta de CityXerpa, per la seva banda, destaca també per la seva singularitat. L'app andorrana de productes i serveis a domicili ha apostat per a fer visible el seu nou servei VTC (vehicles de transport de passatgers) amb un estand convertit en un ‘scalextric’ que crida l'atenció de grans i petits. "Hem apostat per oferir jocs, per a la via desenfadada" comenta la directora de CityXerpa, Sònia Pascual. "Avui no busquem vendre, sinó fer marca i estar presents. Es tracta que ens coneguin i que descobreixen els nous productes que oferim, com la compra d'experiències com ara tasts de vins, conducció de cars o vols en helicòpter o parapent.

Un altre dels estands més concorreguts i innovadors, el d’IQOS, ofereix al visitant una pantalla gegant interactiva en la que dos jugadors competeixen per fer desaparèixer fum de l’aire d’Andorra. Es tracta d’un original joc que evoca la tecnologia amb que aquesta marca treballa per desenvolupar productes alternatius al tabac de combustió, com l’IQOS ILUMA, que substitueixen el molests fum, cendra i olors del tabac tradicional per unes càpsules que tot just emeten un lleuger aerosol que no genera residus, no fa fum ni males olors.

L'estand de Grandvalira, com es habitual a la Fira, és a per a molts visitants la principal motivació. Enguany la Fira ha donat el tret de sortida al primer hivern de la història on es posen a la venda les diferents modalitats de forfets de temporada per als diversos camps de neu. "És tradició familiar venir a comprar el forfet", assegura una clienta, la Mercè Martí. "Aquest any ens interessava venir perquè volem apuntar els nens a classes d'esquí durant els caps de setmana i volíem demanar informació" explica l’Ana Fernández, que ha vingut des de la Seu d'Urgell. La jornada d'aquest diumenge, que coincidirà amb el final de la Fira, comptarà amb diversos sortejos de productes tecnològics pels visitants que s'oferiran des dels estands d'IQOS -un iPhone 14- i del Casino -un iPhone 14, un iPad i una consola-.