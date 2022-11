Mobilitzacions dels sindicats "molt aviat" contra la pèrdua de poder adquisitiu

Andorra la VellaGabriel Ubach, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), ha confirmat que hi haurà mobilitzacions com a resposta a les mesures salarials adoptades per Govern. Ahir, van comparèixer a roda de premsa, després de la reunió del Consell Econòmic i Social, Xavier Espot, Jordi Gallardo i Víctor Filloy per exposar les noves decisions referents al combat contra la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania.

Quant als sous, Govern va anunciar que es confirmava la proposta anunciada per Eric Jover el passat dimecres: la baixada de 0,5 punts percentuals per cada 200 euros de sou. La proposta, segons va anunciar Jover, baixa 0,5 punts percentuals per cada 200 euros de salari. Per exemple, les persones que cobren des de 1.200 euros als 1.400, tindrien un augment del 7%. Les persones que cobren dels 1.400 als 1.600, tindrien un augment del 6,5%, i així successivament.

Ubach ha assegurat que des del sindicat ja s'estan reunint per convocar una manifestació perquè pensen que "la situació és lo suficientment greu com per prendre aquestes decisions". Tanmateix, acusa Govern de donar l'esquena a la classe mitjana andorrana i a la classe treballadora. "Nosaltres farem una crida a tothom i esperem que tothom ens faci costat". Pel que fa a la data, afirma que serà "molt aviat".