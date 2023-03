Moles justifica l'augment del consum elèctric amb l'afluència del turisme

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaEl director de FEDA, Albert Moles, ha assegurat aquest dijous en una roda de premsa que tot i que hi ha hagut un augment del consum elèctric en els darrers mesos d'hivern, s'ha pogut estalviar, perquè "hi ha hagut més activitat". "Una cosa és l'estalvi i una altra el consum, i és que aquest any hi ha hagut una activitat econòmica a Andorra molt important, a més ha augmentat el nombre d'habitants i un increment dels turistes que han vingut. A més hi ha més centres comercials oberts que fa un any i es consumeix més", ha explicat Moles.

D'altra banda, el directiu de Forces Elèctriques també ha assegurat que l'objectiu és mantenir els preus de l'electricitat "dintre de l'equilibri" i ha justificat que "tot i que els preus siguin més alts que fa un any, no volem que es generin dificultats a les empreses i es produeixin tancaments i, per tant, una reducció de l'activitat econòmica". Tot i això, Moles ha indicat que l'increment de les tarifes elèctriques depèn de factors com el preu de la compra de l'energia als països veïns, el qual serà definit per l'evolució de la guerra d'Ucraïna.

Finalment, el director de FEDA ha recordat que "l'estalvi és la solució i a Andorra tenim una oportunitat de gastar el mateix produir el doble", a més ha apuntat que "al mes d'abril comença el desgel i tenim la capacitat en dos mesos de produir, gràcies a la fosa de neu, el 50/60% de l'energia del país". No obstant això, moles ha deixat clar que és "clau el que passi a l'estiu".