El MW Museu de l’Electricitat celebra 15 anys i impulsa la seva reforma

Andorra la VellaEl MW Museu de l’Electricitat arriba als 15 anys. Des de la seva obertura, el 2009, la instal·lació cultural, la qual s’ubica en l’edifici de la central hidroelèctrica, ha explicat a diversos públics el cicle de creació de l’electricitat, la història de l’energia a Andorra i la seva transformació. A més, el museu ha rebut nombrosos grups d’infants que han après conceptes sobre la ciència, la tecnologia, la seguretat i l’estalvi energètic i la sostenibilitat, a banda d’acollir diverses exposicions temporals per conscienciar sobre la importància de cuidar el medi ambient i fomentar la sostenibilitat entre les persones visitants.

Per tal de commemorar l’aniversari, el MW Museu de l’Electricitat organitzarà fins a quatre visites guiades al cor de la Central Hidroelèctrica de FEDA, les darreres que es faran en força temps, a causa de les tasques de manteniment d’un dels grups generadors de la central, una feina programada de gran envergadura, que es començarà ben aviat. Les visites seran el dissabte 6 i el diumenge 7 d’abril i es faran en dos torns, el de les 10 del matí i el de les 12 del migdia. Ja el diumenge 14 d’abril, hi haurà una visita guiada a l’exposició actual. A més, amb motiu de l’aniversari, l’entrada al museu serà gratuïta durant tota aquesta setmana. Reforma del MW Museu de l’Electricitat El director general de FEDA, Albert Moles, ha anunciat durant la roda de premsa dels 15 anys del MW Museu de l’Electricitat, que s’engega el procés per tal d’assolir una reforma de l’emblemàtic espai, actualitzar-lo i fer-lo més interactiu. Moles ha deixat clar que “la història continuarà sent una part important del Museu, però volem portar el relat més enllà i donar missatges encarats a la sostenibilitat, però sense perdre de vista els orígens”. “Hem d’adaptar l’espai i fer-lo més interactiu perquè els infants d’avui en dia no són com els de fa 15 anys endarrere” ha explicat la coordinadora del museu, Fran Alcázar, tot afegint que “hem d’aprofitar les tecnologies per tal que el museu sigui més accessible per a tothom” D’aquesta manera, es vol mantenir l’esperit històric i de presentació de conceptes científics que té actualment i acompanyar-lo d’activitats interactives de suport i reforç de conceptes com la sostenibilitat i, especialment, la transició energètica.C. Prat de la Creu, 68-76. Andorra la Vella · Av. de la Bartra, s/n. Encamp · Tel. 73 91 00 · www.feda.ad Per dur a terme el procés de reforma, a més de cercar una empresa externa que ajudi en la

definició del projecte, s’iniciarà un procés participatiu en què es consultarà la ciutadania, els visitants del museu i la plantilla de FEDA per saber què els agradaria trobar en l’espai reformat.

Les dades Des de la seva inauguració, el 2 d’abril del 2009, FEDA Cultura ha acollit un total de 76.591 visitants, convertint el MW Museu de l’Electricitat en un dels museus de referència del Principat, especialment rellevant en ser un dels pocs que mostra el patrimoni industrial d’Andorra. La seva vida ha transcorregut en paral·lel a la resta d’activitats que desenvolupa FEDA Cultura, la branca del grup FEDA dedicada a la divulgació, l’educació, la sensibilització i la conscienciació des de la cultura i la història de l’energia al país. Així, s’han dut a terme activitats com els tallers a les escoles de tots els sistemes educatius o les visites guiades i propostes culturals a l’entorn del Camí hidroelèctric d’Engolasters, de gran èxit entre el públic nacional i turista