Naturland tanca el 2021 amb prop d'un milió d'euros de dèficit

Sant Julià de LòriaNaturland ha tancat un any més un altre exercici amb un dèficit considerable, concretament amb prop d'un milió d'euros de pèrdues, les quals enfilen l'endeutament total de la societat fins als dinou milions. Així es desprèn de les dades que es presentaran aquest dimarts al vespre davant la junta general d'accionistes, per les quals els auditors alerten d'una incertesa material en el funcionament de l'empresa per poder continuar exercint les seves activitats i recuperar-se de la situació de dificultat econòmica que viu des de fa exercicis tot i els múltiples esforços realitzats per les respectives direccions i l'accionista majoritari, el comú de Sant Julià de Lòria. A més, exposen que avui dia existeix el risc que Camprabassa pugui arribar a ser dissolta perquè el patrimoni net de la societat és inferior a la meitat de la xifra del capital social, una realitat que consideren que ha de ser resolta amb celeritat.

L'actual direcció, sota el lideratge de Xabier Ajona, ja està treballant en l'execució del pla de desenvolupament de negoci que ha de fer revifar l'esperit i l'activitat de Naturland a través d'una reestructuració del deute amb les entitats bancàries i amb l'administració comunal laurediana, i una reorganització del negoci i les activitats amb la voluntat d'incrementar el volum de visitants i turistes a l'estació, així com augmentar la despesa mitjana per persona fent créixer el volum d'ingressos anuals fins als sis milions d'euros el 2026, una xifra que aconseguiria realçar la societat. Cal recordar que l'empresa té un total de sis préstecs amb diverses entitats bancàries del país que sumen un import total de 8.755.000 euros aproximadament.