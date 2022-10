Neguit del sindicat per com afectaria els treballadors el possible tancament d'empreses

Andorra la VellaAquest matí s’ha reunit el Consell Econòmic Social i un dels eixos de la trobada ha estat l’estratègia d’estalvi energètic. Segons RTVA, per part dels sindicats es demana que es tingui molt més en compte la situació dels treballadors si hi ha una aturada de l’activitat, ja que Govern tindrà plens poders per executar-la si la situació energètica ho requereix. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ha reivindicat que el Govern arriba tard a perquè, segons ha explicat, s’hauria d’haver optat per les energies renovables des de fa molt temps. Aquest fet permetria comptar amb un autoconsum més gran que ajudaria a pal·liar el problema. Mentrestant, molts treballadors pateixen la incertesa de no saber què passarà si s’atura l’activitat, ja que el projecte de llei d’estalvi energètic especifica que no es compensaran els efectes que les aturades puguin provocar.