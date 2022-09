Neix la consultora 'prèmium' i de luxe i formació 'Thinking Luxury'

Andorra la VellaLa primera consultora 'prèmium' i de luxe i formació del Principat, 'Thinking Luxury', comença a caminar. L'objectiu amb què es posa en marxa és "acompanyar les empreses a assolir els estàndards de qualitat i servei 'prèmium' per dissenyar una experiència pròpia i destacada en l'atenció d'aquest segment de clientela". A més, també ofereix un programa de capacitació d'equips per atendre el mercat àrab. Així, coincidint amb el naixement d''Andorra Selected', el segell de qualitat impulsat pel ministeri de Turisme que certificarà els establiments 'prèmium' del Principat, i amb la finalitat de "millorar i internacionalitzar el perfil del turista que ens visita", neix Thinking Luxury.

Els impulsors de la proposta, Stanislas Helou, Miriam Palà i Stéphanie Steinbrecht-Aleix defensen que "adquirir els coneixements, eines, habilitats i actituds per interactuar amb el tan preuat sector 'prèmium' i luxe, és fonamental per als establiments i empreses que vulguin destacar i oferir una veritable experiència en aquest sector" i per això aposten per aquest projecte.

Els serveis que oferiran seran la capacitació d'equips; auditories, avaluació i estratègies dels estàndards de servei; auditories, avaluació i estratègies d'imatge corporativa i comunicació; 'revenue enhancements': estudi, avaluació i estratègia per augmentar

ingressos i reduir costos, i ambientació d'espais.

Helou i Steinbrecht-Aleix comparteixen la cultura de l'excel·lència del servei en el sector de l'hostaleria i els negocis de luxe, ambdós havent estudiat a Glion (Suissa), una de les millors institucions del món especialitzades en hoteleria i gestió de luxe. Helou compagina actualment els projectes de consultoria (Rolex, Macallan, Watches of Switzerland, Iberostar entre d'altres) amb la docència a Glion on imparteix diversos màsters de luxe. A més, és el cap de subministrament i membre del comitè de lideratge de Onefinestay, l'empresa de lloguer de viles de luxe que forma part del grup internacional d'hostaleria Accor. Finalment, és membre del consell assessor de Harvard Business Review. També és expert en el mercat àrab.

Al seu torn, Palà, assessora estratègica de la companyia, ha estat gerent de vendes de l'hotel W Barcelona pel mercat europeu i d'Orient Mitjà. Prèviament, va residir dos anys a Dubai on va organitzar esdeveniments per a clients locals de la mà de The Ritz-Carlton. En l'actualitat, lidera diversos projectes per a la consultora financera internacional deVere, entre ells dVGems, una plataforma de NFT's i deVere Kudos, el seu propi programa de fidelització de clients.

Steinbrecht-Aleix és empresària en comunicació i publicitat, va fundar el primer gabinet de premsa a Andorra l'any 2000 i la seva empremta personal està al darrere de grans campanyes de promoció nacionals. De la seva etapa en el sector hoteler al capdavant del resort AnyósPark, va aconseguir que esportistes d'elit i personalitats d'arreu del món comencessin a visitar les valls del nord per formar un seguici d'ambaixadors d'una Andorra diferent "que aposta pel servei 'prèmium' i la diferenciació".

Steinbrecht-Aleix manifesta que "el luxe, no es tracta solament de diners i aquí a Andorra tenim una oferta que si ens ho creiem i afinem, pot convertir-se en un diamant polit perquè el diamant ja el tenim que és el nostre entorn i la nostra seguretat, però hem d'anar molt alerta en no passar-nos de frenada i preservar el que som". Al seu torn, Helou defensa que "el luxe es converteix en quelcom excepcional quan l'experiència del client i la intel·ligència emocional entren en joc" i també quant a aquest segment Palà opina: "El luxe és aquell instant que et fa sentir especial, únic, un estat d'ànim que viu en els petits detalls".