El nombre de consultes sobre habitatge augmenta un 95,5% entre el 2020 i el 2023

Andorra la VellaDurant el 2023 l'Institut Nacional de l'Habitatge ha rebut 868 consultes, la xifra més elevada des de la creació de la seva creació, que suposa una mitjana de 2,3 consultes diàries. Al llarg d’aquests quatre anys, les consultes no han parat d’augmentar passant de les 444 l’any 2020, les 554 el 2021, el 2022 van créixer fins les 663 consultes i el gran increment s’ha registrat durant l’any passat. El nombre de consultes ha augmentat un 95,5% entre el 2020 i el 2023, sense tenir en compte que al 2020 es van començar a atendre-les a finals de febrer.

Les consultes més freqüents representen un 76% del total de les consultes. D’aquestes, un 21,3% fan referència alsrequisits i a la documentació que cal presentar per a diferents ajuts de l’administració en matèria d’habitatge i un 21,2% són sobre la pròrroga dels contractes d’arrendament i el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar.

Un 43,5% de les persones que han realitzat les consultes són arrendatàries, un 21,5% propietàries d’edificis i d’habitatges i la resta, un 35%, són immobiliàries, gestories, particulars i departaments del Govern i altres institucions. Si bé les consultes de tots els tipus d’usuaris han augmentat, les que procedeixen de

professionals són les que han crescut més en proporció.