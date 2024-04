Nova app Creand Banca Online

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà llança una nova app de banca online. Creand Banca Online ofereix un canal digital d’operativa i relacionament pensat per a mòbil (mobile first). Ofereix una navegació més àgil, més visual i personalitzable per facilitar les gestions financeres habituals. Des d’avui, la nova aplicació està disponible a les plataformes de descàrrega d’iOS i Android.

L’app Creand Banca Online, amb una infraestructura tecnològica totalment nova, brinda un alt nivell de prestacions digitals i una experiència d’usuari diferencial.

Entre les principals novetats de l’aplicació hi ha el nou sistema de validació d’operacions, una evolució cap a un sistema molt més robust i segur, que permetrà als usuaris que disposin de la biometria activa, validar les operacions amb el seu Face ID o la seva empremta.

Una altra de les grans millores és el grau de personalització que ofereix l’app, ja que facilita que els clients puguin organitzar-se la banca online segons les seves preferències i tenir accessos destacats a les seves operacions habituals. També possibilita que puguin fer un seguiment més còmode dels diferents instruments financers o dels elements que l’usuari ha marcat com a preferits. Això permet fer operacions en molt pocs clics i de manera molt més intuïtiva, com els accessos ràpids amb Operar i Bizum. Aquesta iniciativa, juntament amb un nou sistema de notificacions activables, com ara l’avís del cobrament de la nòmina, de recepció de transferència o de reintegrament de caixer, permeten tenir un màxim control de les finances al client.

Els usuaris de l’app Creand Banca Online trobaran millores en les vies de relació amb l’entitat, amb un renovat mòdul d’El Meu Gestor i una bústia on trobar correspondència, notificacions i informes i documents rellevants.

Pel que fa a l’apartat de mercats, s’han ampliat les funcionalitats que permeten consultar les inversions i mantenir-se al dia de la seva evolució. A més, el nou servei inclou una visualització dels pròxims dividends a repartir, una millor cobertura de les notícies econòmiques diàries a escala mundial i la possibilitat d’accedir a gràfics avançats des d’on fer estudis sobre els valors que s’hi informen.

L’aplicació compta amb una nova arquitectura de la informació i millores en la navegació i en la usabilitat. Es presenta amb una línia gràfica neta i elegant, de fàcil accés, i amb un funcionament completament intuïtiu.

Sandra Sancho, responsable de Banca Online i Nous Canals de Creand Crèdit Andorrà ha explicat que «Com a banca pionera en serveis digitals hem posat al mercat una banca online mobile first pionera al sector, que facilita la gestió de les finances. Hem vetllat per fer una banca online per a tothom, basada en la usabilitat i la seguretat, elements clau per oferir un servei diferencial. A Creand Crèdit Andorrà treballem la transformació digital del negoci de manera sistèmica i apostem per continuar oferint productes i serveis especialitzats, orientats al client i a millorar la seva experiència».

La nova app Creand Banca Online ja està disponible per als clients particulars que hi poden accedir, amb una descàrrega intuïtiva i fàcil. Pròximament ho estarà també per als usuaris que disposin de funcionalitats d’empresa i per als professionals.