Ocupació hotelera al 47% el novembre

Andorra la VellaLa Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha fet públiques les dades d’ocupació mitjana del mes de novembre. Segons expliquen, ha estat del 47,05%, una dada molt semblant a la de la temporada anterior, quan es va situar al 49,46%. Els dos punts percentuals per sota s’expliquen, segons apunta Jordi Pujol, director de l’UHA, perquè el pont de Tots Sants va tenir lloc durant un cap de setmana i aquest any ha caigut enmig de la setmana. Pujol també destaca els esdeveniments com l’Andorra Shopping Festival i l’Andorra a Taula com factors que han influït positivament en les dades.