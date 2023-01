Ocupació hotelera de gairebé el 100% el cap de setmana

Andorra la VellaEls volums d'ocupació hotelera continuen sent bons coincidint amb el punt àlgid de la temporada d'esquí. Així es desprèn de les dades facilitades per la Unió Hotelera (UHA), on indiquen que durant el cap de setmana passat van registrar un 94,57% de pernoctacions a establiments hotelers del país, sobretot a les parròquies properes a pistes i al centre.

Quant a les xifres relatives a la setmana del 23 al 29 de gener, l'ocupació s'ha enfilat en més d'un 10% respecte a la setmana anterior, passant del 73,28% al 84,67%. Des de la patronal hotelera exposen que estan registrant unes "molt bones dades".