Pal Arinsal inaugura el telecadira Port Negre, destinat a unir els dos sectors

Andorra la VellaPal Arinsal ha inaugurat oficialment avui el telecadira Port Negre d’Arinsal en un acte que ha tingut lloc al peu del giny i on han assistit els cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé; el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; i el director general de l'estació, Josep Marticella. Sansa ha posat en relleu que “el canvi de model d’estació, sumat al forfet únic, han estat dues grans fites que ens han fet més forts i competitius i ens ha permès iniciar el gran projecte de la unió esquiable, una gran notícia per al món de la neu del país”. Posteriorment, el mossèn Eduard de la Massana ha prosseguit a beneir la nova estructura, que ja estava en funcionament des d’inicis de temporada.

El nou Telecadira de Port Negre és la gran novetat de la temporada per a l’estació, un giny de 6 places, desembragable, de la marca Doppelmayr. El nou remuntador substitueix l’antic telecadira fix de 4 places i millorarà considerablement la mobilitat dels esquiadors a la zona. És més llarg que l’anterior, ja que el seu punt de sortida és més a baix respecte a l’anterior i arriba fins als 2.493 m d’altitud, de forma que quedarà més a prop del telefèric que connecta amb Pal. Concretament, s’agafa des de just davant del restaurant El Niu, de forma que el nou traçat millorarà també la dinamització d’aquesta zona. A més, el nou telecadira és també molt més ràpid. La seva capacitat de transport és d’unes 2.400 persones per hora gràcies als seus 57 vehicles. Josep Marticella ha destacat que “és un giny de nova generació que ha canviat la fisonomia de l’estació. Ha substituït l’antic telecadira del Port Negre i un teleesquí, i ens permet millorar la mobilitat dels nostres esquiadors, d’una forma també molt més sostenible".

Amb el nou telecadira s’ha creat una nova pista blava de 700 m de llargada, que també porta el nom d’El Niu. Ambdues novetats marquen el primer pas cap a la futura unió esquiable entre els sectors de Pal i Arinsal, que suposarà una inversió total de 40 milions d’euros. Per a la temporada 2024-2025, l’estació massanenca completarà la següent fase de la connexió amb un teleesquí i pistes vermelles que ja permetran esquiar d’un sector a l’altre. A més, el pla d’inversions a Pal Arinsal preveu que, amb la unió, l’estació sumi un total de 7 km esquiables i arribi als 70 km. Així mateix, es preveu la creació de noves pistes verdes i blaves a la zona del Coll de la Botella amb les quals es potenciarà considerablement aquesta entrada a l’estació, que disposarà de més serveis i facilitat d’accessos