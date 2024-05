Piqué tanca una ronda d'inversió de 60 milions per la Kings League

Andorra la VellaGerard Piqué ha anunciat que la seva lliga de futbol 7, la Kings League, ha tancat una ronda d'inversió de 60 milions d'euros liderada per Left Lane Capital i Fillip per impulsar la seva expansió. Segons han informat diversos mitjans espanyols, aquesta competició ha començat el procés d'expansió internacional aquest any, arribant a Llatinoamèrica, i té previst obrir lligues en nous mercats. En concret, es preveu el llançament de lligues nacionals a Europa, Amèrica del Nord i Brasil durant 2024 i 2025, i l'expansió al continent asiàtic el 2026. A més, la Kings World 2024 es celebrarà a Mèxic a partir del 26 de maig, amb la participació de 32 equips de tot el món.

El copropietari de l'FC Andorra ha destacat que aquesta inversió valida l'impacte i el potencial del projecte, permetent portar-lo al següent nivell amb l'objectiu d'arribar a un públic global. Harley Miller, CEO de Left Lane Capital, ha subratllat que la competició està creant un ecosistema global únic d'entreteniment esportiu. Alberto Fasja i Héctor Sepúlveda, coCEOs de Fillip, han assenyalat que la Kings League ha transformat la manera de produir, distribuir i consumir els esports a escala mundial.