Un pis luxós de 'The White Angel' de 90 metres, 600.000 euros de preu de mitjana

Andorra la VellaPep Navarro, director de desenvolupament de negoci de OD Group, pertanyent a OD Real Estate, i Thomas Kampfraat, executive managing director de la marca comercialitzadora Engel & Wölkers, han presentat a Madrid les primeres dades de la marxa de The White Angel Andorra, un projecte residencial d'obra nova que es promou en l'actualitat al Principat.

Segons han manifestat els promotors i comercialitzadors del projecte, amb la venda del 58% dels habitatges i el 60% dels locals comercials de la primera fase del projecte actualment en construcció, el desenvolupament acumula avui dia un volum de vendes superior als 156 milions d'euros. Això ha portat als seus impulsors a procedir a aixecar l'edificació de la cota zero dels 96 habitatges restants de les quals consta la segona fase del projecte finançat per Crèdit Andorrà. I on el preu d'un habitatge de 90 m² costa de mitjana uns 600.000 euros.