El Pont Tibetà de Canillo rep prop de 6.500 visitants en els 20 primers dies de funcionament

CanilloEl Pont Tibetà de Canillo va rebre durant els 20 primers dies de funcionament un total de 6.473 visitants. Són xifres registrades de l’11 al 30 de juny i que es troben dins de les previsions fetes per la corporació comunal que encapçalen els cònsols, Francesc Camp i Marc Casal. Dos dies abans, el 9 i 10 de juny el Comú de Canillo va promoure dues jornades de portes obertes en les quals van passar 1.736 usuaris. En total, doncs, 8.209 persones van travessar el pont de 603 metres de longitud que connecta la zona de l’Armiana amb la de la Cauba. Pel que fa a les entrades combinades del Pont Tibetà amb el mirador del Roc del Quer, s’han adquirit 2.643 (un 41% de totes les entrades al Pont Tibetà). El 40% del total de les visites van tenir lloc en l’horari entre les 11h i les 13h. Majoritàriament, el públic que ha conegut la nova atracció turística de la parròquia prové de Catalunya i un 11% és resident d’Andorra.

El dia de màxima afluència va ser el dissabte 25 de juny, durant el pont de Sant Joan amb 891 entrades. Segons l’horari d’obertura del Pont Tibetà el límit establert actual per tal que els visitants gaudeixin de l’experiència sense aglomeracions és d’un màxim de 935 persones diàries.

El cònsol de Canillo, Francesc Camp ha valorat el primer mes d’activitat, tot afirmant que estan molt satisfets amb les dades d'afluència, ja que "estan dins de les previsions que havíem fet, i l'accés amb autobús des del poble de Canillo, o des del pàrquing del Mirador del Roc del Quer, i la caminada de 900 metres per arribar al Pont Tibetà no està sent un impediment en la decisió de visita". Al contrari, exposa, "el visitant gaudeix d'una experiència completa, poden apreciar tant la bellesa de la Vall del Riu des del pont com una perspectiva global de la Vall Central de Canillo des del camí". Finalment assevera que "la limitació de l'aforament també afavoreix gaudir millor dels espais, sense aglomeracions".

Pel que fa a l'Oficina de Turisme, s’ha notat un increment notable de l’afluència de visitants a aquest punt d’informació a causa de la nova atracció. De fet, la passarel·la de la Vall del Riu està generant molta curiositat i interès i els cercadors d’Internet així ho demostren. Quant a la recerca a Google o a Maps, el perfil de Pont Tibetà Canillo ha registrat més de 360.000 visualitzacions, i prop de 7.000 interaccions directes (trucades, reserves, sol·licituds d'informació i indicacions de com arribar-hi), durant aquests primers 20 dies.

L’horari d’obertura del Pont Tibetà es manté durant aquest mes de juliol de 10h a 18h. De cara el mes d’agost es preveu ampliar l’horari fins a les 19h. El comú continua treballant en la pròxima comercialització amb el sector turístic, tant de Canillo com d’altres parròquies, així com es treballa per apropar l’accés al Pont Tibetà a diferents col·lectius per tal que gaudeixin de la instal·lació situada en alta muntanya.