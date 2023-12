La posada en marxa de l'agència tributària única, per l'any vinent

Andorra la VellaGovern es posarà mans a l'obra amb la creació de l'agència tributària única a partir del 2024. Almenys així ho ha assenyalat aquest dimecres el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant la sessió de debat del projecte de pressupost per a l'exercici del 2024. Després que tots els grups parlamentaris hagin fet esment a la necessitat de crear aquest mecanisme, el ministre ha afirmat que es tracta d'una qüestió que "forma part de l'acció de Govern" i, malgrat les dificultats, ha demanat la col·laboració dels comuns per tal que l'agència pugui ser una realitat al llarg d'aquesta legislatura. L'objectiu és millorar l'eficiència dels recursos de l'administració per recaptar impostos i la dels ciutadans a l'hora de complir amb les seves obligacions, però, tal com ha expressat Lladós, "no pretén canviar el model impositiu ni el model de transferències entre el Govern i els comuns".