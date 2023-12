La possible prohibició a Ordino de construir a la parròquia genera dubtes legals

OrdinoEl comú d'Ordino està plantejant la possibilitat de canviar el pla d'urbanisme d'una forma tan restrictiva que gairebé impedeixi la construcció a tota la parròquia. Quedarien zones molt petites i això suposaria que el valor dels terrenys no construïts en la pràctica totalitat de la parròquia seria zero. La setmana vinent, el comú hauria d'anunciar com queda la modificació del pla d'urbanisme, però el fet que s'hagi filtrat la intenció de la majoria comunal ha portat molts propietaris a posar-se en peu de guerra contra aquesta proposta.

Tot i que encara no s'ha fet pública com quedarà la limitació a la construcció del pla d'urbanisme, ja hi ha posicionaments clarament en contra d'una actuació que impossibiliti gairebé la construcció d'habitatges a Ordino. Suposaria, segons fonts consultades, acabar amb els drets dels propietaris i deixant amb valor zero els seus terrenys. A efectes pràctics seria gairebé com una expropiació general per convertir la major part de la parròquia, de facto, en un parc natural. Noi la Constitució ni la llei de competències comunals, segons les fonts consultades, donen la potestat als comuns de manllevar als propietaris dels seus drets, excepte en casos molt puntuals per una necessitat d'interès general. No es contempla, però l'eliminació general de drets sense cap compensació en decidir que a la pràctica totalitat de la parròquia ja no es pot construir.