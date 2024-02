El POUP d'Ordino rep 25 al·legacions

OrdinoFins ara el comú d'Ordino ha rebut 25 al·legacions de les quals bona part demanen que es modifiqui la consideració de sòl no urbanitzable en algunes zones de la parròquia, segons informa RTVA. Els propietaris ja van manifestar la seva preocupació perquè el pla deixa en valor gairebé zero el 80% dels terrenys. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha apuntat que un cop s'acabi el temps per presentar al·legacions, que finalitza el 6 de març, es podran marcar terminis per emprendre modificacions o no.