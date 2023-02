El preu de l'habitatge podria obligar a marxar del país a refugiats ucraïnesos

Andorra la VellaRefugiats ucraïnesos avisen que al juliol quan deixin l'hotel del Tarter proporcionat pel Govern no podran trobar un habitatge que es puguin permetre a causa del nivell de preus a Andorra. La presidenta de l'Associació d'Ucraïnesos d'Andorra, Anastasia Kravets, apunta que els preus dels pisos a Andorra "són molt elevats" i, per tant, encara que treballin "no es poden permetre el lloguer". Kravets, en declaracions a Andorra Televisió, va afirmar que estan esperant "la decisió del Govern i el suport i l'ajuda per trobar un habitatge digne per aquestes persones que ara mateix viuen a l'hotel". Pel que fa a l'idioma, la responsable ha indicat que les empreses han d'ajudar els refugiats per accelerar el procés. I també ha indicat que alguns dels refugiats ja no necessiten ajudes perquè estan ben situats laboralment al Principat.