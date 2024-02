El preu del metre quadrat d'Escaldes gairebé duplica el d'Encamp

Andorra la VellaAquest dilluns el Departament d'Estadística ha fet públic l'informe de transaccions immobiliàries relatiu al quart trimestre del 2023. Un dels conjunts de dades que es desprenen és el preu mitjà per metre quadrat dels béns transmesos. I Escaldes, la parròquia amb el valor més alt deixa una xifra impactant: 5.149,60 euros per m². És a dir, un pis de 100 m² tindria un cost de 514.960 euros. Durant el 2022, la mitjana del valor es va situar en els 4.713,40 euros, és a dir, d'un any per l'altre, el preu ha pujat un 9,3%.

D'altra banda, la parròquia amb el menor valor és Encamp, amb 2.803,70 euros per m², que, a més a més, ha baixat un 4,4%. Sobta la diferència amb Escaldes, que pràcticament duplica la xifra encampadana. Pel que fa a la mitjana de totes les parròquies, l'any 2022 el preu se situava en els 3.266,40 euros i el 2023 va pujar un 10,2%, fins als 3.599,30 euros. En un any hi ha 333 euros de pujada de mitjana a Andorra.