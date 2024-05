El preu mitjà del metre quadrat de venda se situa entorn dels 4.100 euros

Andorra la VellaEl preu mitjà per metre quadrat dels pisos de venda a Andorra s’ha incrementat el 3,3% en el primer trimestre d’aquest any respecte al primer del 2023 i se situa ja en 4.093,4 euros. L’augment és del 22,9% respecte al darrer trimestre de l’any anterior. Per primer cop, s’ha trencat la barrera dels 4.000 euros per metre quadrat. Si es compara amb exercicis anteriors, crida l’atenció que al 2020 el preu mitja per metre quadrat en pisos de venda era de 2.300

El primer trimestre de l’any s’ha tancat amb una disminució del 28,3% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al primer trimestre de l’any anterior, i alhora una davallada del 15,2% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos. Així es posa en relleu en les dades fetes públiques aquest dijous per Estadística elaborades a partir d’informació de Tributs.

Cal subratllar que pel que fa al nombre de béns immobles transmesos, han disminuït el 28,9% respecte al primer trimestre de l’any passat i que totes les tipologies presenten un descens, en especial els habitatges, pisos, habitatges unifamiliars i edificis, amb un 28,1% de descens i els d’altres tipologies, amb un 39,2% menys. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 12,5% en el nombre de béns transmesos.

Respecte al valor d’aquests béns, cal destacar que ha disminuït el 28,3% respecte al primer trimestre de l’any 2023, amb una caiguda en totes les categories, en especial altres construccions, amb una davallada de gairebé el 60%. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 7,5%.

Si es fa referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, tenim que ha disminuït el 22,1% respecte al primer trimestre de l’any anterior. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix una disminució del 43,9%.