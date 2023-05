Els preus de la llum no baixaran fins que FEDA cobreixi les pèrdues de l'any passat

Andorra la VellaEl director general de FEDA, Albert Moles, ha afirmat davant dels micròfons d'RTVA que no abaixaran els preus de la llum fins que els beneficis puguin cobrir les pèrdues que es van produir l'any 2022. Detalla que els últims dos anys han consumit caixa i que, per tant, resulta essencial restaurar aquests diners per compensar.

Moles ha mostrat d'aquesta manera la seva prudència i no s'atreveix a projectar el moment en què es podran relaxar els preus.