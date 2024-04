Es preveu una manca de personal del 25% per la temporada d'estiu

Andorra la VellaLes empreses a Andorra encara necessiten una quarta part de la plantilla per a cobrir les vacants d'estiu, segons la Confederació Empresarial. Malgrat haver cobert el 70% de les vacants amb els 390 treballadors que ja s'han contractat, hi ha un dèficit de personal.

Segons RTVA, els treballadors argentins han tingut dificultats per accedir a les quotes de treball, amb aproximadament vuitanta d'ells que no han aconseguit els permisos necessaris.

Tot i això, la comunicació entre els argentins i el Govern ha millorat, segons Argentinos en Andorra. Molts argentins han marxat del país després de la temporada d'hivern, la majoria tornant a Argentina i uns altres traslladant-se a altres països com Espanya, Itàlia o Portugal. La demanda d'argentins per a l'estiu és menor que per a l'hivern.