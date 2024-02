Els primers pisos socials s'adjudicaran en dos mesos

Andorra la VellaGovern disposarà en dos mesos dels primers pisos socials que es concediran. Concretament, en un edifici d'Andorra la Vella. Les persones que vulguin accedir a aquests habitatges s'hauran d'apuntar en un registre, perquè només hi tindran dret als pisos socials aquells que compleixin amb les condicions que fixarà Govern. A mesura que l'executiu vagi disposant dels diferents edificis que es convertiran en pisos socials o els que es construiran, puguin optar a aquests habitatges.

El registre permetrà constatar quanta gent hi ha realment a Andorra que compleix les condicions per accedir a un pis social i el necessita. El reglament que regularà les condicions per formar part del registre s'aprovarà aquest dimecres en Consell de Ministres i, per tant, en 15 dies ja estarà en funcionament.

Conxita Marsol, en una entrevista al programa Avui serà un bon dia dirigit per Gabriel Fernández, ha instat la resta de comuns a què li trametin les dades dels propietaris per poder contactar amb ells tan aviat com es pugui. El pas de pisos buits al mercat de lloguer és una de les palanques més importants amb les que treballa Govern per minimitzar els problemes de l'accés a l'habitatge.