Principi d'acord per apujar un 5% el salari mínim l'any vinent

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo –juntament amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó– ha presidit aquest divendres una nova reunió del consell econòmic i social (CES), convocada pel Govern per tal d'abordar la situació actual del mercat laboral, tenint en compte la inflació, i consensuar mesures associades a l'increment salarial dels treballadors pel pròxim any. Durant la reunió, tant els sindicats com la patronal han fixat que pot haver-hi un acord entre les parts pel que fa a l'increment que es podria aplicar al salari mínim l'any vinent vinculat a l'IPC, sempre que aquest índex se situï al tomb del 5%.

Pel que fa als salaris superiors, les diferents parts encara no han arribat a un consens. En aquest sentit, Gallardo ha informat que traslladarà les conclusions de la trobada al si del Govern i que en una propera convocatòria del CES exposarà la posició de l'executiu.

En la reunió, que ha donat seguiment a la darrera del passat mes de setembre, Gallardo ha reiterat el compromís del Govern de continuar treballant per reforçar les sinergies entre l'administració general, el sector privat i els sindicats.

El Consell Econòmic i Social va crear-se a principis del 2020 amb la voluntat de constituir formalment un fòrum entre els agents socials del país en àmbits com ara el laboral, l'ocupacional i el socioeconòmic. De fet, l'òrgan està format per representants del Govern, de les organitzacions patronals i sindicals, i agents econòmics i socials.

Així doncs, a més de Gallardo i Calvó, a la reunió han participat representants de la Confederació Empresarial Andorrana; de l'Associació de Comerciants i Propietaris de l'avinguda Meritxell- Eix Central; de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques; de la Unió Sindical d'Andorra; i del Sindicat de l'Ensenyament Públic. També hi estaven presents responsables tècnics del Govern en els àmbits de treball i ocupació; en matèria de formació professional; d'afers socials; i en matèria d'immigració.