Els problemes de fertilitat són la principal preocupació de moltes dones abans de l'embaràs

Escaldes-EngordanyL'embaràs és un dels neguits que viuen la gran majoria de dones a partir dels 25 anys, i amb ell, venen els problemes de fertilitat. "Per experiència personal, fa uns cinc anys vaig començar amb un procés personal que m'ha fet créixer dins d'aquest àmbit per poder-ho compartir" ha explicat la fisioterapeuta de la Tribu, Sonia Gallardo, en la seva xerrada 'Compartit el viatge de la fertilitat' inclosa en el mar de conferències Speakers'Corner que organitza periòdicament l'hotel Roc Blanc.

Tot i que continua sent un tema tabú, les traves envers els mètodes de concepció o inclús, la manca d'assessorament amb un especialista és freqüent. "Quan s'obre el tema, de sobte veus que d'altres noies ho han patit i no se'n parla" ha assenyalat, incidint en la importància de verbalitzar aquest procés de dol que es viu quan no es pot arribar a l'embaràs. Segons ha esmentat Gallardo, les qüestions més freqüents són els anys compresos en el període fèrtil o les patologies amb les quals no són compatibles, entre d'altres.

En aquest sentit, des de la Tribu tenen la voluntat de crear un seguit de xerrades contínues on es puguin explicar les vivències personals, alhora que es resolen dubtes o qüestions. Un projecte que vol liderar Gallardo a llarg termini, ja que "crec que és necessari tenir un grup de confiança on compartir totes aquestes experiències amb altres dones" ha conclòs.