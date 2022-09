La producció de tabac creix en 15.553 quilograms el 2021

Andorra la VellaLa producció de tabac va arribar als 122.352 quilograms l'any passat, fet que suposa un augment de 15.553 quilograms (un 14,6% més) respecte a la producció registrada el 2020, que va ser de 106.799 quilograms.

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern cal posar en relleu que aquest increment de la producció es dona a totes les parròquies, entre les quals destaca Ordino amb una variació del 34,6%, és a dir, 4.074 quilograms més. En termes absoluts, l'augment de la producció de tabac a la parròquia de Sant Julià de Lòria (5.779 quilograms) representa més d'una tercera part (37,2%) de l'increment total al país respecte a l'any anterior.

El 2021, la distribució per parròquies situa a Sant Julià de Lòria com a primera productora amb un 33% del total i 40.370 quilograms, seguida per la Massana amb un 18,6% i 22.771 quilograms. En darrer lloc, se situa la parròquia d'Escaldes-Engordany amb el 4,7% de la producció i 5.699 quilograms.

La quantitat de tabac produïda creix particularment a partir de mitjans dels anys 80, superant el mig milió de quilograms, i sobretot als anys 90 amb un màxim de producció l'any 1996 i 1997 en què es van superar el milió de quilograms produïts.

Des de l'any 2000 els nivells de producció de tabac s'han equiparat als nivells dels anys 70 i 80, i a partir del 2007, i fins al 2019, s'ha mantingut en uns nivells baixos però estables. Això no obstant, la producció del 2020, amb 106.799 quilograms, va mostrar una forta davallada de tal forma que la producció agrícola tabaquera al país es va situar en mínims històrics.

L'any 2021, la tendència es torna positiva mostrant uns resultats a la producció lleugerament superiors a l'any anterior.