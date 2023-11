Els propietaris de pisos buits pagaran 50 euros per metre quadrat anualment

Andorra la VellaGovern ha acabat multiplicant per deu l'impost als habitatges buits perquè la mesura no ha tingut els efectes esperats de posar més pisos al mercat de lloguer. Per això, en la llei de l'habitatge que ja s'ha tancat s'ha disparat el cost per als propietaris que tinguin un pis buit sense cap justificació. Es pagaran 50 euros per metre quadrat anualment. Per tant, un pis de 100 metres quadrats haurà de pagar 5.000 euros anuals. Aquesta xifra és una acció dissuasiva perquè els propietaris posin al mercat els pisos buits i s'evitin pagar una quantitat tan elevada. Quan la taxa es va implementar al desembre del 2020 era de 5,05 euros el metre quadrat. Deu cops menys. I l'efecte no ha estat el desitjat perquè no s'ha notat un increment mínimament significatiu del nombre d'habitatges buits que han entrat al mercat de lloguer.

L'impost dels habitatges buits és per a les unitats immobiliàries que ho han estat per més de 2 anys, sense justificació. El subjecte tributari haurà de donar d’alta el seu immoble en un registre. Per tenir un habitatge buit sense llogar per més de 2 anys i no pagar, el propietari haurà de demostrar que el seu habitatge s’adapta a un d’aquests casos: És la segona o tercera residència per a ús familiar, de vacances o de lleure. Es fa servir com a domicili fiscal o social del tributari. És un bé immoble lligat a una activitat econòmica. Està buida per canvi de domicili o per raons de salut. Està a la venda a través d’una agència immobiliària.