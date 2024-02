Queden suspeses les llicències urbanístiques a les valls de Canillo

Andorra la VellaEl Comú de Canillo ha aprovat aquesta tarda el pressupost per a l’exercici del 2024. La corporació que encapçalen els cònsols, Jordi Alcobé i Marc Casal ha fixat un pressupost de 20.647.971 euros, un import que es manté en una xifra pràcticament similar a la de l’any anterior. Una de les mesures que han anunciat és l'aprovació la suspensió de temporal i sectorial de les llicències urbanístiques en règim d’usos provisionals en les zones de protecció que contempla el POUPC i que son les valls més protegides com ara Incles, La Coma, La Vall del Riu, Mereig i Mountaup. Aquesta mesura temporal afecta a les claus 7.1 i 7.2 de les unitats d’actuació del Pla d’Urbanisme i té com a objectiu regular la tipologia de bordes i cabanes, d’ús provisional, que es podran fer a les Valls. Com ja s’ha manifestat en altres ocasions per la corporació, la regulació pretén posar fi a la construcció de certes bordes disfressades de xalets no propis de l’arquitectura de les valls, i mantenir el caràcter autèntic i tradicional de les construccions de les valls de Canillo. La regulació es vol realitzar sense demora en els propers mesos.