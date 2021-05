Andorra la VellaLa millora de la situació sanitària i amb l'alleugeriment de les restriccions que l'executiu ha anat aplicant les darreres setmanes ha fet que el consell de ministres d'aquest dimecres hagi aprovat reduir la rebaixa del lloguer dels bars i cafeteries d'un 75% a un 50%, la qual començarà a ser efectiva a partir de la seva publicació, aquesta mitjanit. "Aquesta diferència va lligada al fet que l'activitat està molt més oberta i no és necessari aquest tipus d'ajuda", ha indicat el ministre Benazet.

En la mateixa línia, el ministre portaveu, Eric Jover, ha parlat sobre els ERTOs, ja que de moment tenen vigència fins al 30 de juny. "Estem detallant quines són les ajudes o els elements que es poden mantenir a partir d'aquesta data", ha declarat, assegurant que amb l'augment de la mobilitat, de les ocupacions i de les importacions, "tot fa preveure que la recuperació econòmica serà molt ràpida". De fet, ha recalcat que els ERTOs han suposat una despesa extraordinària necessària, però molt important per les arques de l'estat i que s'ha de mirar molt bé com desactivar aquesta mesura. Tot i això, ha recordat que continuaran oferint accés al programa de crèdits tous. D'altra banda, l'executiu també ha acordat prorrogar un mes més la facultat del Govern per poder establir mesures restrictives o excepcionals per a protegir la salut pública durant la pandèmia, ja que finalitzava a finals de maig.

Finalment, respecte al programa psicològic per la Covid-19, Benazet ha declarat que començarà ben aviat i que en aquests moments s'estan acabant d'afinar els convenis i polir alguns detalls, com per exemple, els de la comissió de seguiment d'aquest programa.