El reglament que fixarà els requisits dels nòmades digitals estarà enllestit en dues setmanes

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, ha destacat que en un termini d'unes "dues setmanes" pot estar enllestit el reglament que ha de fixar els requisits que hauran de complir les persones que es vulguin establir al país com a nòmades digitals. D'aquesta manera, cal recordar que ara fa uns dies l'executiu ja va aprovar una quota d'immigració de 50 persones per a aquest tipus de treballador i que de manera paral·lela el ministeri que encapçala Gallardo ha treballat el reglament que ha de determinar els requisits que aquestes persones que es vulguin establir al país han de complir.

Gallardo ha destacat que l'anunci de la quota ja ha generat "molt interès" i que ja hi ha persones que han fet consultes al respecte. S'ha mostrat "convençut" que aquesta nova figura "funcionarà" i ha defensat el seu encaix en un model econòmic que aposta per "l'economia digital i per atreure talent".

El ministre ha recordat que amb aquesta nova figura es busca professionals vinculats a les noves tecnologies, la transformació digital i l'economia digital i ha defensat que l'arribada d'aquests nòmades digitals ha de servir per incidir en "la diversificació" econòmica. En aquest sentit, ha defensat l'aposta per "la competitivitat i la competència al voltant del talent". Sense voler entrar en els criteris que establirà aquest reglament el que sí que ha avançat és que es vol que siguin "perfils que aportin valor a l'ecosistema i l'economia andorrana".

A l'últim i qüestionat sobre si les 50 autoritzacions seran suficients, el titular d'Economia i Empresa ha volgut ser prudent i ha destacat que caldrà veure "com s'adapta" aquest nou sistema i també s'hauran d'anar supervisant els perfils que s'hi volen acollir.

El ministre també s'ha referit, en el marc de la inauguració de l'Andorra Business Market, al districte tecnològic i ha manifestat que "en un mes o un mes i mig" ha d'estar acabada la primera fase que ha de servir per "definir el model de governança, tipologia i infraestructures que tenen més sentit" al país per encarar una segona etapa que ha de servir per buscar ubicacions, espais físics on poden establir parcs tecnològics. Gallardo ha recordat que Andorra compta en aquest procés amb l'assessorament d'un equip d'experts de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP).