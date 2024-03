La reobertura d'inversió estrangera no serveix sense producte segons els immobiliaris

Andorra la VellaEl sector immobiliari viu un moment molt complicat i bona part de les agències no veuen la llum al final del túnel, com es va constatar en les queixes a l'assemblea de l'Associació de Gestors Immobiliaris (AGIA). Múltiples fonts del sector han confirmat que s'està vivint la pitjor crisi des de la bombolla del 2008 i alguns consideren que la situació és pitjor que en aquell moment perquè llavors el mercat tocat de mort era el de venda, però el de lloguer funcionava.

Els immobiliaris lamenten que el mercat d'arrendament d'habitatges està tècnicament mort i es mantindrà així fins, com a mínim, el 2027. Govern ha allargat la pròrroga automàtica dels contactes de lloguer fins al 2027 i, per tant, no entren pisos al mercat excepte alguna excepció. Els lloguers eren la font d'ingressos 'fixa' de les agències i els permetia cobrir les despeses de funcionament. Fa cinc anys que els lloguers es prorroguen i el mercat ha acabat desapareixent a efectes pràctics.

Els immobiliaris han viscut una edat daurada en els últims anys, fins al 2023, perquè hi ha hagut un boom en la venda de pisos. S'ha construït molt, i una part important no està finalitzada encara, però els habitatges s'han venut sobre 'plano' bàsicament. A hores d'ara, segons les fonts consultades el problema és que "no hi ha producte". La paradoxa és que s'estan construint molts pisos, però la major part estan venuts. La reobertura a la inversió immobiliària estrangera no ha reactivat el mercat perquè hi ha poca cosa a oferir i els pocs pisos a la venda estan en un nivell de preus fora de mercat.

Les pàgines de venda en línia mostren un nombre important d'habitatges, però les fonts assenyalen que els anuncis estan repetits fins a entre cinc i deu cops perquè el pis el tenen moltes immobiliàries i els preus que han quedat són "astronòmics". Aquest és el segon gran problema. Com a exemple, indiquin la situació a les torres d'Escaldes. Entre les tres, i hi ha una que ni està acabada, queden deu pisos per vendre. La immensa majoria es van comprar sobre 'plano'. I quins queden? Doncs entre 1,7 i 3,2 milions d'euros. Queden els habitatges d'un preu prohibitiu. La resta estan venuts. I sovint, els habitatges en venda han estat comprats prèviament i s'han tornat a posar a la venda abans d'estar acabats aprofitant l'especulació de l'augment de preus.

La situació del sector és "complicada" fins al punt que l'ombra del tancament, segons les fonts, plana per damunt de moltes més agències del que es podria pensar pels resultats dels últims anys. No és que perdin diners actualment per falta de 'producte', sinó que no veuen que la situació pugui canviar a curt o mitjà termini.