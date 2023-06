Els requisits salarials per reagrupar, un possible fre per a temporers

Andorra la VellaA la roda de premsa posterior al consell de ministres, Ester Molné, la ministra de Justícia i Interior, va informar aquest dimecres que s’havia modificat el reglament d’immigració. Concretament, es van endurir els requisits per a la reagrupació familiar. Actualment, la normativa és la següent: si una persona vol reagrupar, el sol·licitant ha de guanyar el 100% del salari mínim i un 70% del salari mínim per cada adult que vol reagrupar i un 40% del salari mínim per cada menor.

Amb la nova modificació aprovada, la norma canvia. El sol·licitant ha de guanyar el 100% del salari mínim, per cada adult 100%, per cada menor el 70%. L'associació 'Argentinos en Andorra' assenyala que això pot ser un desincentiu de cara a l'arribada de temporers. Segons ha explicat Marcelo Ponce, el president de l'entitat, als micròfons d'RTVA, "la família és el projecte principal" dels temporers.