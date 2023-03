Més de 22.000 persones a Unnic en els deu primers dies d'obertura

Andorra la VellaAl llarg dels deu primers dies de funcionament Unnic ha rebut la visita de més de 22.000 persones. El públic s’ha repartit de manera semblant pels diferents espais del centre, sent l’àrea de joc del Gran Casino d’Andorra una de les més concorregudes amb una mitjana d’un miler de visitants diaris, pràcticament la mateixa xifra que s’ha registrat a les zones de restauració, on s’ha comptabilitzat una mitjana de 900 comensals diaris, informen des del centre.

En el seu conjunt, les diferents zones obertes al públic han tingut una ocupació al voltant del 80%. En aquest sentit, el Music Bar ha registrat una molt bona afluència els dies que hi havia programats espectacles i actuacions, fent el ple en la majoria de les franges horàries i dies que hi ha hagut actuacions en directe. "L’oferta musical i d’espectacles està funcionant molt bé. Tot just hem començat la programació d’espectacles, que es pot seguir a través de la web d’Unnic i de les xarxes socials, i el públic li ha donat una molt bona acollida. A partir del 23 de març reblarem el clau amb l’inici dels sopars-espectacle que se celebraran al Show Diner tots els divendres i dissabtes, i que estem segurs que seran un èxit ja que mai abans a Andorra hi ha hagut una oferta semblant", assegura el director general d’Unnic, Ivan Armengod.

A través de la web d'Unnic es pot reservar taula als diferents espais gastronòmics. Al restaurant de la planta superior, a banda de la carta creada pel xef Nazario Cano, reconegut amb una estrella Michelin, de dilluns a dijous es pot gaudir d’un menú executiu al preu de 25 euros o del menú degustació al preu de 55 euros.