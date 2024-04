S'estima que 23.000 persones presentaran la declaració de l'IRPF

Andorra la VellaLa campanya de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent al 2023 ha començat aquesta setmana i s’allargarà fins al 30 de setembre d’enguany. Els obligats tributaris ja poden consultar, acceptar o modificar les propostes de liquidació emeses pel Departament de Tributs i de Fronteres a través de la Seu Electrònica del Govern.

Durant aquesta campanya, s’estima que 23.000 persones presentin la declaració de l’IRPF, de les quals 19.550 des del Departament de Tributs i de Fronteres s’espera que ho facin mitjançant la Seu Electrònica. “Està canviant el comportament a l’hora d’efectuar les declaracions i cada cop són més persones les que escullen fer les liquidacions dels impostos en línia”, ha assegurat Carles Ferreria, director del Departament de Tributs i de Fronteres.

Per a aquesta campanya, el Departament de Tributs i de Fronteres ha emès un total de 51.524 propostes de liquidació, de les quals 33.085 són de resultat zero, 14.554 tenen resultat a pagar i 3.885 tenen resultat a retornar. S’estima que els ingressos resultants d’aquesta campanya arribin als 22,5 milions d’euros.

Amb l’objectiu de facilitar la declaració d’aquest tribut, les persones poden demanar cita prèvia al Departament de Tributs i de Fronteres per obtenir informació de caràcter tributari i assistència en l’emplenament de la declaració. Els obligats tributaris també poden traslladar els seus dubtes per via telefònica o per correu electrònic o bé consultar tota la informació necessària corresponent a aquest impost en l’apartat d’IRPF de la Seu Electrònica.

Com ja va passar en la passada campanya, els obligats tributaris de l’IRPF que declarin rendes d’activitats econòmiques i alhora han de dipositar els comptes anuals, podran complir amb l’obligació informant, en el mateix tràmit de la declaració de l’impost, de tots els models comptables.