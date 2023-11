S'ofereixen pisos a preus baixos per estafar potencials clients

Andorra la VellaLa problemàtica de l'habitatge disposa de diferents arestes i una d'elles és que pot ser una font d'estafes. A través de diferents plataformes es difonen pisos a preu irreals, com per exemple, un al carrer Prat de la Creu a 600 euros al mes. El que es pretén és cridar l'atenció de persones que estiguin cercant alternatives d'habitatge i que es trobin amb un cas tan competent quant al preu que s'interessin. Un cop els potencials clients mostren interès, les persones que publiquen aquestes ofertes demanen que s'avancin diners per reservar el pis i, en el cas que els clients acceptin i facin la transferència, desapareixen.