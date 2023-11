El SAAS adquireix un mamògraf i un TAC per 1,3 milions d'euros

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat per assentiment un suplement de crèdit perquè el SAAS pugui adquirir un mamògraf i un TAC valorats, respectivament, en 450.000 euros i en 900.000 euros, tal com ha comentat la ministra de Salut, Helena Mas, que ha destacat que en els dos casos aquests aparells serveixen per substituir els actuals que ja han finalitzat la seva vida útil i a més suposa la substitució per ginys "punters" per assegurar la "màxima qualitat, seguretat i eficiència en l'abordatge precoç i integral de malalties". En aquest sentit, en el cas del mamògraf ha destacat que millora la precisió de les proves i disminueix la seva taxa de repetició en un 40% així com que incideix en la detecció precoç i suposa una radiació inferior que l'actual màquina. També suposarà una menor radiació el nou aparell de TAC que permetrà una millor detecció i caracterització de les lesions, d'una manera més precoç i acurada.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata, Vela ha destacat que malgrat donar suport a la compra es demana una major previsió i "no esperar que els aparells arribin al final de la vida útil". Al seu torn, la presidenta suplent d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha demanat més precisió sobre els aparells, per tenir més informació sobre la important partida que es destina a la compra d'aquestes màquines. Des de Concòrdia, Maria Àngels Aché ha destacat que és "cabdal" disposar d'aquests dos aparells, però ha demanat també anticipació, sabent quina és la vida útil dels aparells per "no entorpir" el bon funcionament del servei. A l'últim, el president suplent de Ciutadans Compromesos, Manuel Linares, ha defensat la importància d'aquesta inversió. La ministra ha respost que hi ha un servei que analitza l'obsolescència dels equipaments i ja treballa en aquesta previsió.