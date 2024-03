El salari mínim d'Andorra està entre els vuit més alts d'Europa

Andorra la VellaAndorra se situaria entre els vuit països amb major salari mínim de la UE, tal com indica un estudi que recull RTVA. Aquest divideix entre dotze pagues els ingressos bruts dels salaris mínims de cada país.

Tot i això, el que posa en relleu aquest estudi són les grans diferències existents entre una petita part dels països rics, i la resta de membres de la UE o candidats, que tenen sous molt per sota.

Els quatre països millor situats, per sobre dels 2.000 euros de salari mínim, són Luxemburg, Irlanda, Països Baixos i Alemanya. França se situa entremig del primer i segon grup, al voltant dels 1.700 euros.

El següent agrupament el formen països com Andorra, Espanya (més de 1.300) i Eslovènia (més de 1.200).

Polònia i Bulgària, per la seva part, se situen lleugerament per sobre dels 900 euros. Un grup on l'aspirant a la UE Xipre estaria, amb 1.000 euros.

Després d'aquests països ja es produeix una davallada fins als 477 euros de Bulgària, els 385 d'Albània o els 360 de Macedònia del Nord.

Cal aclarir que importants economies europees com Dinamarca, Itàlia, Àustria, Finlàndia i Suècia no tenen una fórmula de salari mínim a les seves lleis. Tot i això, són països en general amb una forta tradició sindicalista i on els salaris van en funció del que estableixen els convenis de cada professió.