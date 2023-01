El salari mínim puja a 1.286 euros mensuals

Andorra la VellaEl 2023 suposarà per a tots aquells que cobrin el salari mínim interprofessional un augment dels ingressos. A partir d’ara queda en 1.286 euros mensuals. Des de desembre del 2021, i tenint en compte l’increment que es va fer el mes de maig, el Govern ha augmentat el salari mínim un 14%.

Govern va anunciar que les persones que cobren entre 1.200 i 1.400 euros veuran com incrementa el seu sou en un 7%. Per cada 200 euros més de sou dels treballadors, la pujada serà de 0,5 punts percentuals menys. Per exemple, les persones que cobren des de 1.200 euros als 1.400, tindrien un augment del 7%. Les persones que cobren dels 1.400 als 1.600, tindrien un augment del 6,5%, i així successivament.