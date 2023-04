Sandra Sieber, nova consellera independent del consell d’administració de Crèdit Andorrà

Andorra la VellaLa junta general ordinària d’accionistes de Crèdit Andorrà ha aprovat el nomenament de Sandra Sieber com a nova consellera independent del consell d’administració del banc. La incorporació de la consellera independent reforça el govern corporatiu de l’entitat, en línia amb les pràctiques del sector bancari a escala global. A més, aporta un valor afegit per la seva trajectòria i experiència, com especialista en transformació digital i tecnologia, valoren des de l'entitat.

Sieber és llicenciada en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, on també ha cursat un postgrau en gestió i administració d’empreses. També és doctora en 'management' per l’IESE Business School. Té una àmplia experiència acadèmica en institucions com la Universitat Pompeu Fabra, l’e-business Center PwC&IESE i l’Sloan School of Management del MIT. Actualment és professora ordinària d’emprenedoria i sistemes d’informació a l’IESE.

També acredita una trajectòria molt rellevant com a assessora d’empreses en l’àmbit de la incorporació de les noves tecnologies en les organitzacions i la transformació digital. Forma part del consell assessor de diverses companyies del sector bancari i assegurador, com Imagin (grup CaixaBank), BBVA i Asepeyo.

Amb aquesta incorporació, el consell d’administració de Crèdit Andorrà quedarà integrat de la següent manera: Antoni Pintat Mas, president; Jaume Casal Mor, vicepresident; Xavier Cornella Castel, conseller delegat; Ramon Aznar Pascua, Alfons Casanova Martí, Rosa Pintat Santolària, André Roelants i Sandra Sieber, consellers, i Àngel Cadena Falip, secretari (no conseller).