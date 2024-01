El sector financer aporta un 14% del valor afegit brut andorrà de forma directa

Andorra la VellaAndorran Banking, a través de la seva plataforma Andorran Banking Observatory, ha elaborat un nou informe preparat per un tercer independent, en concret pel Departament de Regulació i Governance del sector financer de KPMG Madrid, on s'estudia i analitza el paper essencial del sector financer en l'economia andorrana. Una de les principals conclusions de l'estudi és l'important pes que representa el sector financer en l'economia i el quantifica en un 19% tenint en compte l'aportació directa i indirecta del sector al Valor Afegit Brut (VAB). El sector financer a Andorra té un pes important en l'economia com tenen altres places financeres com Luxemburg, Liechtenstein, Mònaco o Suïssa.

El VAB, o dit en altres paraules, la quantitat d'euros que produeix el sector financer de forma directa és de 357 milions d'euros el 2021, segons publicació del departament d'Estadística del Govern d'Andorra. KPMG ha estimat l'efecte multiplicador del sector financer en el VAB d'Andorra. Per cada euro de VAB generat pel sector financer, s'estima que es generen 0,3 € de VAB en la resta de sectors de l'economia. Això suposa que el VAB directe i indirecte generat pel sector assoleixi aquest 19% del VAB total.

Així mateix, el VAB mitjà per persona treballadora del sector financer és 3 vegades superior al VAB mitjà de l'economia andorrana a 31 de desembre del 2021.

S'impulsen sectors productius i estratègics del país amb operacions de finançament que a 31 de desembre del 2022 sumaven 4.877 milions d'euros. El finançament cap als ciutadans i empreses, en les darreres dues dècades, ha acompanyat el desenvolupament econòmic i social d'Andorra. També el sector financer dona suport econòmic a través d'ajudes i patrocinis al tercer sector.

El sector genera ocupació qualificada i permanent i la seva aportació en termes de nombre de persones treballadores i massa salarial revesteix especial rellevància. El sector financer representa el 4,5% del total de persones treballadores de l'economia andorrana a 31 de desembre del 2022, mentre que la seva aportació a la massa salarial total ascendeix al 10%, durant els últims 5 anys analitzats.