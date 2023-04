El sector hoteler insisteix en la quota de temporers d'estiu

Andorra la VellaLa Unió Hotelera, a través de les declaracions del seu president i màxim exponent, Jordi París, ha tornat a insistir que necessiten una quota d'estiu de temporers, de forma que puguin fidelitzar aquells que venen també a l'hivern. Tal com ha explicat als micròfons d'RTVA, consideren que aquesta quota podria habilitar-se a partir de la segona quinzena de juny i volen més suport per part de les administracions pel que fa a l'allotjament.

César Marquina ja va fer al·lusió al tema dimecres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, quan va explicar que hi ha aprovada una quota general i que no es preveuen canvis. Va recalcar, això sí, que no es descarten flexibilitzacions segons les necessitats de cada sector, especialment pel que fa a l'hoteleria i la restauració.