El sector hoteler reconeix que no pot omplir la totalitat de les plantilles aquest estiu

Andorra la VellaEl president de la Unió Hotelera, Jordi París, ha confirmat en declaracions que recull RTVA que les empreses hoteleres no arribaran a cobrir el 100% de les plantilles de cara a aquesta temporada d'estiu. Detalla que moltes estan prenent mesures movent el personal d'un restaurant a l'altre en funció de les necessitats.

El sector buscarà centrar-se, per tant, en oferir el millor servei possible, però entenent que no cobrir tots els treballs suposarà alguna mena de reducció de l'oferta, com podria ser una reducció horària o altres.