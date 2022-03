La sostenibilitat passa a ser una prioritat entre les grans empreses de consum

Andorra la VellaEnguany Pyrénées Andorra està d'aniversari. Compleix 75 anys d'història i per celebrar-ho s'ha marcat una sèrie de propòsits a complir en companyia dels seus clients. Es tracta d'objectius que volen millorar la gestió interna de Pyrénées i ajudar els visitants a fer realitat els seus desitjos.

El primer propòsit que està duent a terme aquests mesos és 'ser més eco', i és que, en els darrers anys, la sostenibilitat ha passat a ser una prioritat en grans companyies de consum com Pyrénées. Blue Banana, Brownie o Ecoalf en moda; Cocunat, Medik8 o Maminat en cosmètica, i Flax&Kale o Pirinat en alimentació, són algunes de les marques amb les quals treballa Pyrénées Andorra per poder complir el propòsit de 'ser més eco' i oferir, als consumidors, productes que respectin el medi ambient i hagin seguit processos de producció sostenibles.

Durant les pròximes setmanes, Pyrénées Andorra continuarà promocionant les seves marques més eco, a través d'ofertes i descomptes especials. 'Ser més ecològics' va ser l'objectiu escollit pels seguidors de Pyrénées a les xarxes socials, com el primer propòsit a complir, però Pyrénées en vol celebrar molts més durant tot l'any, així que estigues atent, ja que aviat revelarà quin serà el pròxim propòsit dels 75 anys.

Una fita, també en l'àmbit intern

Recentment, Grup Pyrénées ha definit les bases del seu Pla de Sostenibilitat per fer eficient la seva gestió interna. Com a motor de país, sent una de les companyies més grans i amb més treballadors d'Andorra, s'ha assumit la responsabilitat de millorar els processos laborals per fer-los més sostenibles. El full de ruta inclou accions com l'eliminació de totes les ampolles de plàstic al servei de restauració o la utilització d'envasos reciclats i reciclables pel menjar per emportar; d'altres, com la introducció d'una aplicació mòbil de 'carpooling' i bons per incentivar la mobilitat sostenible entre els empleats, s'estan acabant de desenvolupar per incloure's més endavant.