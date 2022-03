Pyrénées Andorra fomenta el consum de vedella ECO dels Pirineus

Andorra la VellaEn el marc del seu 75è aniversari, Pyrénées Andorra es marca el propòsit de ser una companyia més sostenible. Al llarg del darrer mes de febrer i durant tot el març, promociona marques de roba, alimentació i cosmètica que respecten el medi ambient, i els ajuden a ser més ecològics. Una d'aquestes marques és Pirinat, que aglutina explotacions ramaderes tradicionals del Pirineu català i produeix carn de vedella 100% ECO, d'alta qualitat i amb un preu just per als seus productors.

Pirinat, que trobaràs al supermercat de Pyrénées Andorra, a la segona planta, està format per ramaders compromesos amb el respecte als animals i al medi ambient, i fan els seus processos tenint en compte les bones pràctiques agrícoles i ramaderes, respectant l'entorn i contribuint al manteniment del paisatge del nostre país i de la vida rural. Creada per una primera generació de germans i liderada pel ramader Enric Camprubí, a Pirinat s'encarreguen de tot el procés de la carn: des del naixement de l'animal fins a l'entrega final. Tenen la seva seu a Campdevànol, a la comarca catalana del Ripollès i des d'allà, cada dia exporten la seva carn al Principat d'Andorra. Fins al 31 de març, els clients de Pyrénées Andorra que s'hagin descarregat l'aplicació mòbil MyPyri, podran gaudir d'un 10% de descompte en la compra de filets de vedella, entrecots de vaca i bistecs de vedella de Pirinat a través del cupó que hi ha disponible a l'app.

Val a dir que, a més de Pirinat, la secció d'alimentació de Pyrénées també ofereix als seus clients la possibilitat de tastar la carn de vedella d'Andorra amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP), un distintiu que atorga la Unió Europea i que els ramaders del país van obtenir el 2013, certificant així la qualitat del producte i el seu origen andorrà.

El supermercat de Pyrénées Andorra disposa d'una àmplia oferta en carns de qualitat