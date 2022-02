Arriba a Pyrénées Andorra la marca pionera en cosmètica natural

Andorra la Vella'Cosmètica natural' és sinònim de Cocunat. La marca, pionera en aquest mercat en auge, arriba al Principat de la mà de Pyrénées Andorra, on hi serà present de manera exclusiva. Cocunat, que produeix la seva pròpia línia de cosmètica des de finals del 2017, garanteix que tots els seus productes són 100% lliures de tòxics, sostenibles, vegans i que no han estat provats amb animals. A més a més, és l'única que té tots els seus productes biodegradables i fins i tot els envasos estan fets de canya de sucre o vidre.

L'acord per a la comercialització en exclusiva de cosmètics i cremes Cocunat a Pyrénées Andorra s'emmarca en el pla del grup andorrà d'aliar-se amb marques que respectin el medi ambient. Per la seva banda, l'empresa d'origen espanyol internacionalitza el seu mercat, que fins fa uns anys se centrava en la venda en línia, i es vincula amb distribuïdors estratègics per testejar el comportament dels seus clients en un entorn comercial físic. Des de Cocunat es destaca l'esforç de Pyrénées Andorra per ser més sostenibles. En aquest sentit, des de la marca de cosmètica natural s'ha posat en relleu que "un dels propòsits de Pyrénées en el seu 75è aniversari és 'ser més ECO', una fita que a Cocunat compartim al 100%". De fet, Pyrénées i Cocunat treballaran conjuntament diferents accions de comunicació durant els pròxims mesos amb aquest objectiu com a eix central, unint esforços per construir un món millor.

Sobre Cocunat Natural & Toxic Free

Cocunat és la marca líder en cosmètica natural i 'toxic free', un concepte que va néixer el 2013 i que consisteix a utilitzar ingredients que no siguin nocius per al medi ambient, ja siguin d'origen orgànic com sintètic. Fundada pels emprenedors Sara Werner i Ignasi Faus, Cocunat va néixer com una empresa nativa digital i actualment compta amb un avançat I+D que garanteix la sostenibilitat de tots els seus productes. Cocunat opera al 100% des de Barcelona, on té la seu, el seu equip tècnic, la producció i tota l'activitat logística. Des d'Espanya, la companyia distribueix als mercats dels Estats Units i Europa, on des d'aquest mes de febrer també s'inclou Andorra gràcies a l'acord amb Pyrénées.