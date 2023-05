Speakers'Corner: descobreix per a què serveixen les flors de Bach

Escaldes-Engordany"Recordo que tenia 23 anys. Havia de passar un examen molt important d'anglès oral i, a mesura que s'anava apropant l'hora, la por de quedar-me en blanc anava creixent" recordava Maite Marsal. "Vaig decidir anar a una herboristeria i, allà, em van donar el RESCUE remedy, una combinació de cinc remeis florals. Puc assegurar que la por va desaparèixer a l'instant i em vaig posar l'examen a la butxaca" celebrava Marsal.

Ara, bastants anys després d'aquesta anècdota i amb experiència laboral a l'esquena com a naturòpata i cinesiòloga -on les flors de Bach s'han convertit en una eina més dins la seva consulta- Marsal protagonitzarà el dimecres 31 de maig a les 19:30 hores a l'Hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany la conferència 'Coneixem com et poden ajudar les flors de Bach', una ponència on l'especialista exposarà en què consisteix aquesta variant de l'homeopatia.

Durant l'activitat, Marsal exposarà al públic present com va néixer aquesta teràpia que es va crear fa més de noranta anys, que té com a objectiu actuar sobre les emocions quan estan desequilibrades a partir de 38 remeis i que duu el nom del seu descobridor: el doctor Edward Bach. A continuació, la naturòpata detallarà les tres fases de creació d'aquests preparats perquè tots els assistents puguin prendre nota de la seva 'flor tipu'. "Tots tenim una 'flor tipus' i un estat actual" assegurava Marsal. De fet, existeixen set categories emocionals segons Edward Bach: la por, la preocupació excessiva, la incertesa, el sentiment de solitud, la tristesa, el sentiment de falta d'interès i la sensibilitat.

"Un dels objectius de Bach és que tothom pugui autosanar-se sense efectes secundaris ni contra indicacions" indicava Marsal. "De fet, en el seu llibre deixa escrit que, de la mateixa manera que vas a l'hort i culls una mata d'enciam quan tens gana, et prens unes gotes de Mimulus si tens por" comentava la naturòpata mentre afegia que la conferència està més aviat pensada per aquelles persones que no en saben res de les flors de Bach o per aquelles que tenen curiositat i no tant per a professionals. "En una hora i mitja és impossible explicar tota la teràpia floral!" ressaltava Marsal.

Marsal, per altra banda, assegurava que la seva intenció no implica convèncer a ningú. "L'únic que pretenc és donar a conèixer aquesta meravella de la natura" indicava Marsal. Amb relació a aquest tema, Marsal va insistir en el fet que les flors de Bach no substitueixen cap tractament mèdic, però poden ajudar a complementar-lo. "Està demostrat que les flors funcionen molt bé als infants i als animals" assenyalava Marsal "Star of Bethlehem, per exemple, s'utilitza en casos de traumes, dols o una separacions" comentava.